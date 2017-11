Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Goldmarkt war gestern das spiegelbildliche Geschehen zum Vortag zu beobachten, so die Analysten der Commerzbank.



Diesmal hätten der etwas festere US-Dollar und deutlich steigende Aktienmärkte in den USA zwischenzeitlich für einen Preisrückgang auf 1.290 USD je Feinunze gesorgt. Die Verluste seien bis zum Handelsende aber wieder aufgeholt worden und Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) handle heute Morgen bei rund 1.295 USD. Hierzu habe der erneute Raketenabschuss Nordkoreas beigetragen, der wieder die latenten geopolitischen Spannungen in der Region vor Augen geführt habe. US-Präsident Donald Trump habe bislang eher zurückhaltend auf den gestrigen Raketenabschuss reagiert. Der designierte neue FED-Vorsitzende, Jerome Powell, habe gestern in einer Anhörung vor einem Ausschuss des US-Senats erkennen lassen, dass die Geldpolitik der US-Notenbank unter ihm wohl kaum geändert werde.



Losgelöst von Gold und den Industriemetallen sei Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) gestern um 2,3% gestiegen und habe in der Nacht bei gut 1.030 USD je Feinunze den höchsten Stand seit Februar 2001 erreicht. Palladium sei seit mittlerweile zwei Jahren in einem Aufwärtstrend und habe sich in dieser Zeit mehr als verdoppelt. In diesem Jahr stehe ein Plus von über 50% zu Buche, womit Palladium die beste Preisentwicklung von allen von den Analysten beobachteten Rohstoffen aufweise. Das hauptsächlich in der Automobilindustrie verwendete Edelmetall habe in den letzten beiden Jahren einen Schub durch den Dieselskandal erhalten. Die ETF-Investoren würden sich dagegen in Scharen zurückziehen. In diesem Jahr stünden bislang Abflüsse von fast 250 Tsd. Unzen zu Buche, in den letzten drei Jahren seien es sogar über 1,6 Mio. Unzen. (29.11.2017/ac/a/m)







