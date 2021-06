Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gold hat sich in letzter Zeit unterdurchschnittlich entwickelt, wobei sich die Abwärtsbewegung in der letzten Woche angesichts der hawkishen Tendenz der FED beschleunigte, so die Experten von XTB.



Das Edelmetall sei am Freitag eingebrochen, da Bullard von der FED bestätigt habe, dass die Gespräche über eine Reduzierung der Anleihekäufe bereits begonnen hätten. Gold sei um etwa 8% von seinem jüngsten Hoch bei 1.900 USD gefallen. Die Bullen würden jedoch heute versuchen, wieder Boden gutzumachen. Der Preis sei an der Unterstützungszone bei 1.760 USD abgeprallt und das Edelmetall notiere heute über 1% höher. Der psychologische Bereich von 1.800 USD sei eine wichtige kurzfristige Unterstützung, die es zu beobachten gelte. Händler sollten jedoch im Hinterkopf behalten, dass heute zahlreiche FED-Mitglieder Reden halten würden, darunter Bullard um 15:30 Uhr. (21.06.2021/ac/a/m)





