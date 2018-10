Paris (www.aktiencheck.de) - Seit nunmehr sechs Wochen müht sich der Preis für eine Feinunze Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) an der Marke von 1.200 Dollar ab, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Zwar habe Gold - wohl auch wegen der Unruhe stiftenden Regierung in Rom - im Wochenverlauf leicht an Wert zulegen können, ein nachhaltiger Aufwärtstrend sei aktuell aber nicht unbedingt zu erwarten. Zum einen sei da die abnehmende politische Unsicherheit. Am Wochenende habe sich die US-Regierung mit Kanada und Mexiko auf ein neues Freihandelsabkommen einigen können.Hinzu komme, dass US-Notenbankchef Jerome Powell jüngst weitere Leitzinserhöhungen in Aussicht gestellt habe. Da der US-Wirtschaftsmotor brumme, könnte die FED mehr Erhöhungen umsetzen als ursprünglich erwartet. US-Anleihen dürften daher weiter an Attraktivität gegenüber der zinslosen Anlageklasse Gold gewinnen. Doch es sei absehbar, dass der US-Konjunkturmotor über kurz oder lang seine Drehzahl reduzieren werde und/oder unvorhersehbare Ereignisse für ein wieder erhöhtes Sicherheitsbedürfnis bei Anlegern sorgen würden. Es könnte sich also lohnen, das aktuell niedrige Kursniveau zu nutzen und dem Beispiel der Zentralbanken zu folgen. Medienberichten zufolge hätten sie im bisherigen Jahresverlauf mit 264 Tonnen so viel Gold gekauft wie seit sechs Jahren nicht mehr. (05.10.2018/ac/a/m)