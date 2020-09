Bonn (www.aktiencheck.de) - Anbieter von mit physischem Gold ( ISIN XC0009655157 WKN 965515 ) hinterlegten, börsengehandelten Produkten erfreuten sich im August den neunten Monat in Folge an Nettozuflüssen - obwohl die Goldpreise nach ihrem Allzeithoch bei 2.075 US-Dollar pro Feinunze am 7. August auf ein niedrigeres Niveau zurücksetzten, so die Analysten von Postbank Research.Im August seien 39 Tonnen Gold im Gegenwert von circa 2,2 Milliarden US-Dollar erworben worden; insgesamt in diesem Jahr somit bereits 938 Tonnen im Gegenwert von 51,3 Milliarden US-Dollar. Während in Nordamerika allerdings sämtliche Anbieter Zuflüsse gemeldet hätten und auch in Asien Gold nachgefragt worden sei, hätten europäische Investoren - insbesondere in Deutschland - Anteile über elf Tonnen Gold abgestoßen. Dies sei recht ungewöhnlich, da europäische Anleger Positionen in Gold-Produkten normalerweise längerfristiger halten würden als US-amerikanische, die aber aktuell anscheinend die größeren beziehungsweise geduldigeren Gold-Fans seien. Die aktuelle Seitwärtsphase könnte noch etwas andauern, sofern der Goldpreis keine Impulse von anderen Märkten bekomme. Das andauernde Niedrigzinsumfeld könnte jedoch mittel- bis langfristig Kurssteigerungspotenzial eröffnen. (21.09.2020/ac/a/m)