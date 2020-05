Paris (www.aktiencheck.de) - Mitte März starteten die Bullen bei Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) einen weiteren Aufwärtstrend, der zunächst an die jetzige Unterstützung bei 1.645 USD führte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Nach einer kurzen Konsolidierung sei die Marke überwunden und das Jahreshoch bei 1.703 USD durchbrochen worden. Seit dem neuen Verlaufshoch bei 1.747 USD werde dieser Anstieg in Form eines symmetrischen Dreiecks korrigiert.



In den letzten Tagen hätten sich innerhalb der Einzelbewegungen in der Kursformation höhere Hochpunkte gebildet, die weiterhin auf eine starke Käuferseite hinweisen würden. Ein Ausbruch aus dem Dreieck wäre mit Kursen über 1.725 USD gelungen und dürfte zu einem explosionsartigen Anstieg bis 1.760 USD und darüber direkt bis 1.800 USD führen. Erst dort wäre eine leichte Korrektur wahrscheinlich, ehe die Rally bis 1.850 und 1.870 USD reichen könnte. Derzeit wäre das Dreieck dagegen erst bei Kursen unter 1.670 USD nach unten verlassen und eine Korrektur bis 1.645 USD die Folge. (14.05.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



