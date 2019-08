Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Ausblick auf steigende Zinsen hat sich auf unbestimmte Zeit in die Zukunft verschoben, so die Analysten der DekaBank.Gold gelte weltweit als Krisenwährung. Entsprechend steige der Goldpreis in Krisenzeiten oft stark an. Üblicherweise sinke er wieder, wenn eine Krise abflaue. In Zeiten ohne akute Krisen werde der Goldpreis vor allem vom Zinsniveau in den USA beeinflusst. So dürfte der Goldpreis im Prognosezeitraum von der expansiven Geldpolitik profitieren: Die US-FED und die Europäische Zentralbank hätten in der ersten Jahreshälfte 2019 den Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik aufgegeben und würden zur Jahresmitte 2019 wieder anfangen, aufs geldpolitische Gaspedal zu treten, und die Zinsen senken. Der Goldpreis profitiere von niedrigeren Zinsen, denn die Opportunitätskosten der zinslosen Goldhaltung würden sinken. Die Bedeutung von Gold zur Diversifizierung unterstreiche auch die Beendigung des Goldabkommens (Central Bank Gold Agreement), mit der nun weltweit 22 Notenbanken die Absicht bekräftigen würden, in Zukunft keine nennenswerten Goldmengen zu verkaufen. D.h. auch Zentralbanken sähen Gold als wesentlichen Bestandteil eines soliden Portfolios.Mittelfristig dürfte sich Gold unter den gegebenen Rahmenbedingungen nicht verbilligen. Auf lange Sicht würden die Analysten der DekaBank dem Goldpreis nicht viel mehr als einen Inflationsausgleich zutrauen. Aber die politische Unsicherheit aufgrund der Handelskonflikte und der Abschwächung der Weltwirtschaft bleibe hoch, was jederzeit für stärkere Preisschwankungen sorgen könne. (Ausgabe August/September 2019) (15.08.2019/ac/a/m)