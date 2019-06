Paris (www.aktiencheck.de) - Mit der Verteidigung der Unterstützung bei 1.265 USD gelang den Bullen bei Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) Anfang Mai eine Bodenbildung, die zügig in eine neue Kaufwelle überging, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



In ihrem Verlauf sei der Kurs über den Widerstand bei 1.310 USD und damit auch über eine kurzfristige Abwärtstrendlinie gesprungen. Anfang Juni sei bereits das bisherige Jahreshoch bei 1.346 USD erreicht und kurzzeitig überschritten worden. Aktuell werde dieser Kursanstieg auf hohem Niveau korrigiert.



Die Bullen seien bei Gold weiter tonangebend und könnten den Wert erneut bis 1.346 USD antreiben. Ein Ausbruch über die Marke würde für Zugewinne bis 1.366 USD sorgen. Dort könnte eine starke Korrektur folgen. Ein Anstieg über diese Hürde dürfte zur Ausdehnung der Kaufwelle bis 1.390 USD führen. Würden die Käufer dagegen an der 1.346 USD-Marke scheitern und setze Gold unter 1.326 USD zurück, wäre eine Korrektur bis 1.310 und 1.290 USD zu erwarten. Doch erst unter dieser Marke sei der Anstieg neutralisiert und damit ein Einbruch bis 1.265 USD wahrscheinlich. (13.06.2019/ac/a/m)

