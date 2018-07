Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gold hatte trotz erhöhter politischer und wirtschaftlicher Risiken zuletzt deutliche Einbußen zu verzeichnen, so die Analysten der Helaba.



Der robustere US-Dollar scheine doch größere Vorbehalte an den "Papiermärkten" zu bewirken. Das lokale Tief der Notierungen müsste aber nahe sein. Aufgrund des wieder zunehmenden Bedarfs an einem langfristig wirklich sicheren Hafen dürfte das gelbe Metall schon bald einen neuen Anlauf in Richtung 1.400 USD/FU starten. Die Analysten der Helaba hätten die Prognosen für die kommenden Quartale korrigiert, wenngleich sprunghafte Erholungen möglich erschienen. (06.07.2018/ac/a/m)



