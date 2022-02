Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Entwicklung spitzt sich zu, Entscheidung steht bevor? So lässt sich die charttechnische Erwartungshaltung derzeit treffend auf den Punkt bringen, so die Analysten HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Schließlich vollziehe sich die Kursentwicklung der letzten Monate innerhalb der Leitplanken, welche einerseits der seit September 2020 bestehende Korrekturtrend (akt. bei 1.850 USD) und andererseits die obere Begrenzung des Haussetrendkanals seit Ende 2015 (akt. bei 1.773 USD) gesetzt hätten. Innerhalb dieser Grenzen seien die Ausschläge des Edelmetalls zuletzt immer geringer geworden. Daneben signalisiere auch der Heikin Ashi-Quartalschart mit einer Vielzahl an kleinen Kerzenkörpern, dass der Goldpreis auf eine Entscheidungssituation zusteuere. Entsprechend würde ein nachhaltiger Spurt über den o. g. Abwärtstrend für einen wichtigen Befreiungsschlag sorgen, zumal dann eine multiple Bodenbildung vorliegen würde. Im Erfolgsfall definiere das 2021er-Hoch bei 1.916 USD zusammen mit dem ehemaligen Allzeithoch von 2011 (1.920 USD) die nächste wichtige Schaltestelle, deren Überwinden einen größeren Doppelboden vervollständigen würde. Bereits die kleinere, untere Umkehr ermögliche perspektivisch einen Anlauf auf das bisherige Rekordhoch vom Sommer 2020 bei 2.072 USD. (14.02.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >