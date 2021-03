Während aus technischer Sicht nun eine (deutliche) Gegenbewegung überfällig werde, hätten es die Bullen auch zum Auftakt der neuen Woche schwer. Die Gewinne, die noch im asiatischen und später auch zu Beginn des europäischen Handels aufgelaufen seien, seien im Tagesverlauf dahin geschmolzen. Aktuell notiere der Goldpreis rund um seinen Schlusskurs von Freitag. Die meisten Minenaktien könnten aber zumindest leichte Gewinne verzeichnen. Der GDX gewinne zur Stunde rund ein Prozent. Doch von einem großen Befreiungsschlag sei man nach wie vor ein gutes Stück entfernt.



Was müsse passieren? Das neue Tief sei mit einer positiven Divergenz einhergegangen. Sprich: Während der Goldpreis ein neues Tief markiert habe, sei der MACD nicht mehr auf ein neuerliches Tief gefallen. Zumindest bislang nicht. Eine solche Konstellation sehe man meist im Bereich eines Bodens bei den Edelmetallen. Aber: Um diese positive Divergenz aufrecht zu erhalten, sollte Gold nun tunlichst nach oben drehen - und mit dem Goldpreis auch die Minenaktien.



Silber scheine nach wie vor das Edelmetall zu sein, das sein Tief bereits gesehen habe. Entsprechend würden sich auch die Silberaktien deutlich besser als die Goldaktien entwickeln. Doch auch wenn sich der Silberpreis zum Teil von Gold habe abkoppeln können, so dürfte eine große Rally in den Bereich von 35 oder im Idealfall sogar 40 Dollar ganz ohne Mithilfe des großen Bruders Gold doch schwierig werden. (01.03.2021/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Es war keine leichte Woche für die Goldanleger, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Nachdem es am Montag noch so ausgesehen habe, als habe sich Gold, Silber und Minen nach oben absetzen wollen, habe der Konter der Bären nicht lange auf sich warten lassen. Den Rest der Woche habe der Goldpreis unter Druck gestanden und das Edelmetall sei auf ein neues zyklisches Tief gefallen. Silber habe sich zwar bis zum Freitag besser behaupten können, sei aber dann auch unter Druck geraten und bis auf 26 Dollar abgetaucht. Habe aber dann bereits am Freitag wieder etwas Boden gutmachen können.