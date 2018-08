Der massive Ausverkauf der letzten Tage laste schwer auf dem Goldpreis. Dennoch könnte es jetzt zu einer stärkeren Erholung kommen.



Die Short-Szenarien: Unterhalb von 1.204 USD sei der Abwärtstrend weiter intakt. Doch falls der Kurs des Edelmetalls jetzt oberhalb von 1.175 USD verbleiben könne, dürfte diese Barriere angesteuert werden. Dort könnte eine weitere Verkaufswelle einsetzen, die den Wert bis 1.160 USD einbrechen lassen dürfte. Dort wäre anschließend jedoch mit einer Bodenbildung zu rechnen. Werde die 1.160 USD-Marke dagegen direkt oder nach der angesprochenen Erholung unterschritten, seien weitere Verluste bis 1.143 und 1.127 USD die Folge.



Die Long-Szenarien: Damit aus der zaghaften Erholung des gestrigen Tages ein deutlicher Anstieg werden könne, müsse der Goldpreis über die Hürde bei 1.204 USD ausbrechen. Sollte dies den Bullen gelingen, könnte eine Kaufwelle bis 1.236 USD führen. Doch erst oberhalb dieser Barriere wäre der Abwärtstrend gestoppt und ein Anstieg bis 1.265 USD möglich. (17.08.2018/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Seit einem bearishen Doppelhoch bei 1.366 USD im April befindet sich der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) in einem Abwärtstrend, der sich mit dem Bruch der Unterstützung bei 1.236 USD im Juli bis an die Haltemarke bei 1.204 USD ausdehnte, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dort sei es zu einer kurzen Seitwärtsbewegung gekommen, ehe die Marke gebrochen und die nächste Verkaufswelle gestartet worden sei. In den vergangenen Tagen sei das Edelmetall unter die 1.190 USD-Marke gefallen und auch die Unterstützung bei 1.175 USD sei im gestrigen Handel kurzzeitig unterschritten worden. Doch nach einem neuen Verlaufstief bei 1.160 USD habe eine Gegenbewegung eingesetzt, die zur Rückeroberung der 1.175 USD-Marke geführt habe.