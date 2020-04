Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Egal ob Standardaktien, Gold, Silber oder auch Minenaktien - die Märkte mussten gestern ihre zwischenzeitlichen Gewinne wieder abgeben, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Tatsächlich gebe es natürlich die Möglichkeit, dass sich Gold in einer übergeordneten Korrektur befinde. Ein ähnliches Muster, in dem sich Silber befunden habe. Der Silberpreis sei in der Abverkaufswelle deutlich unter sein Tief aus dem Jahr 2015 gerutscht und habe bei unter 12 Dollar Kurse markiert, die zum letzten Mal kurz nach der Jahrtausendwende gesehen worden seien. Doch der Goldpreis habe keine solche Korrektur vollzogen. Und während viele noch nach unten blicken würden und Angst vor Kursen unter 1.000 Dollar bei Gold und einstelligen Kursen bei Silber hätten, arbeite sich Gold immer weiter nach oben. Im Future (Juni-Kontrakt) habe Gold gestern bereits ein neues Hoch bei 1.750 Dollar erzielen können. Der Spot hinke aktuell zwar noch hinterher. Doch der Future dürfte den Weg zu höheren Hochs geebnet haben. Ein Szenario, bei dem Gold unter 1.000 Dollar falle, erscheine aus heutiger Sicht zwar nicht unmöglich (an der Börse sei bekanntlich nichts unmöglich) doch höchst unwahrscheinlich.DER AKTIONÄR gehe davon aus, dass die Stärke des Goldpreises anhalten werde und der Goldpreis bereits im laufenden Jahr das Allzeithoch aus dem Jahr 2011 bei 1.921 Dollar in Angriff nehmen werde. Die Chancen, dass die 2.000-Dollar-Marke bei einem Ausbruch über dieses Hoch praktisch schon eine magische Anziehungskraft für die Anleger entwickelt und übertroffen werde, stünden gut. Anleger sollten sich also nicht allzu sehr darauf verlassen, dass sie Gold noch einmal zum Schnäppchenpreis bekommen, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (08.04.2020/ac/a/m)