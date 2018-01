Die markttechnischen Indikatoren würden sich ebenfalls überwiegend positiv zeigen. Der Trendfolgeindikator MACD lasse auf eine Stabilisierung oberhalb dieser immens wichtigen 1.307'er Marke schließen.



Allerdings könnten sich schon gleich die 1.326 USD als starker Bremsklotz erweisen. Selbst beim Bruch dieser wäre bei 1.358 USD das kurzfristige Maximal-Potenzial ausgeschöpft.



Nach unten hin sei aber auch mehr denn je kein "Worst-Case"-Szenario auszumachen. Der langfristige 2011'er Abwärtskanal wäre erst bei 1.191 USD wieder ein akutes Thema.



Das Verlassen des "Goldenen Dreiecks" bleibe vorerst intakt. Charttechnisch zwar (noch) kein Meilenstein, aber eine erfreuliche Momentaufnahme.



Fazit:



- Ausbruch aus "Goldenem Dreieck" gelungen

- Deckelung bei 1.358 USD trotz erfreulicher Tendenz (10.01.2018/ac/a/m)





