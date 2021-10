Paris (www.aktiencheck.de) - Bis Ende September befand sich der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) in einer kurzfristigen Abwärtsspirale, die erst an der Unterstützung bei 1.720 USD abgebremst wurde, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Es sei eine von teils scharfen Korrekturen durchzogene Erholung gefolgt, der zuletzt aber der Anstieg über die Hürde bei 1.789 USD und die übergeordnete Abwärtsbewegung gelungen sei. Nach einem Anstieg bis knapp über den kleinen Widerstand bei 1.810 USD habe der Goldpreis zwar leicht zurückgesetzt, sei jedoch über 1.789 USD geblieben.



Die Phase der schnellen Trendwechsel sei zwar noch nicht vorbei, doch mit dem Anstieg über den Kreuzwiderstand bei 1.789 USD hätten sich die Bullen einen Vorteil verschafft. Jetzt könnte schon der Anstieg über 1.810 USD für eine Kaufwelle bis 1.833 USD und darüber bis an die nachgelagerte Hürde bei 1.848 USD sorgen. Sollte der Goldpreis allerdings unter 1.789 USD fallen, müsste der Kurs im Bereich von 1.775 bis 1.780 USD drehen, um eine Kehrtwende im Sinne eines Verkaufsimpulses in Richtung 1.760 und 1.720 USD zu verhindern. (25.10.2021/ac/a/m)

