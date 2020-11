Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) startet fest in die Wahlwoche, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Ein kompletter Sieg der Demokraten wäre seiner Ansicht nach nicht gut für Rohstoffunternehmen. "Das wird ein sehr, sehr schwieriges Event für die Minenindustrie. Egal, ob es sich dabei um einen Edelmetallproduzenten oder auch um einen diversifizierten Rohstoffproduzenten handelt", sage Ryan Giannotto. Er erinnere daran, was der Kohleindustrie von 2008 bis 2016 widerfahren sei. Damals sei es zu massiven Jobverlusten und Produktionskürzungen in diesem Sektor gekommen. Große Kohleproduzenten seien Pleite gegangen. Dabei sei es nicht nötig, die Konzerne zu verbieten. Es reiche aus, ihnen den Zugang zu Kapital zu erschweren. Dazu würden einige Auflagen dazu führen, dass sie nicht mehr wirtschaftlich produzieren könnten. Eine erneute Wahl von Donald Trump zum Präsidenten wäre für die Minenindustrie demnach die besser Alternative. Allerdings dürfte sich der Goldpreis unabhängig davon, welcher der beiden Kandidaten sich durchsetze, gut entwickeln.In der Tat dürfte es unter einer Regierung der Demokraten einige Minenkonzerne Probleme bei der Genehmigung von Vorhaben bekommen. Bereits bestehende Minen dürften allerdings davon nicht betroffen sein. Eine Initiative in Sachen Solar, die die Demokraten sich auf die Fahnen geschrieben hätten, könnte zudem den Silberpreis beflügeln. Goldman Sachs habe dies erst kürzlich in einer Studie herausgestellt. Viele Genehmigungen würden zudem die US-Bundesstaaten erteilen, ohne dass die Regierung in Washington mitmische. Von daher gelte es zwar, die Wahl zu beobachten. Doch Panik sollte mit Blick auf die Investments daraus nicht erwachsen. (02.11.2020/ac/a/m)