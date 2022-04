Paris (www.aktiencheck.de) - Nach dem starken Einbruch ausgehend vom neuen Rallyhoch bei 2.070 USD gelang es den Bullen beim Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) Ende März, oberhalb der Unterstützung bei 1.875 USD eine bullische Keilformation nach oben zu verlassen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Erholung habe in der letzten Woche bereits den Widerstand bei 2.000 USD erreicht. Doch statt diese Steilvorlage zu nutzen, sei der Goldpreis wieder unter die überwundenen Hürden bei 1.973 und 1.959 USD eingebrochen und erreiche jetzt die mittelfristigen Aufwärtstrendlinie auf Höhe des 61,8%-Retracements der Aufwärtsstrecke seit Ende März.



Sollte der Goldpreis nicht direkt nach Norden drehen, sondern unter die Kreuzunterstützung bei 1.931 USD fallen, wäre ein Test der Supportmarke bei 1.920 USD die Folge. Hier könnte eine Erholung einsetzen. Allerdings hätte der Bruch der 1.931-USD-Marke den Anstieg seit Ende März neutralisiert, womit letztlich auch ein Rückfall auf 1.899 und 1.875 USD in den nächsten Wochen wahrscheinlich würde. Würden die Bullen dagegen das Unterstützungsniveau verteidigen, könnte es zu einer Überraschung auf der Oberseite in Form eines Anstiegs bis 1.973 USD kommen. Darüber wäre ein Kaufsignal aktiv und Zugewinne bis 2.000 und 2.015 USD zu erwarten. (21.04.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



