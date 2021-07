Paris (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) brach im gestrigen Handel dann doch noch über den Widerstand bei 1.815 USD aus und zog in einer steilen Kaufwelle an die 1.830-USD-Marke an, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Damit habe der Kurs des Edelmetalls nach der Kehrtwende bei 1.755 USD und der seither laufenden Erholung auch wieder über die mittelfristige, bis an das Allzeithoch zurückreichende Abwärtstrendlinie gekauft werden können. Im Bereich von 1.830 USD habe die Aufwärtsbewegung vorerst geendet und sei von einer Konsolidierung abgelöst worden.



Im Prinzip habe der Goldpreis jetzt Platz bis an die 1.848-USD-Marke und sollte diese auch in den kommenden Tagen erreichen. Es sei denn, die kurzfristige Zielmarke bei 1.830 USD werde ihrerseits zunächst nicht überwunden. Dann könnte es zu einer Korrektur kommen, die bis 1.815 USD und darunter ggf. bis 1.798 USD führe, ehe in einer zweiten Kaufwelle die 1.830-USD-Marke überwunden und 1.848 USD erreicht werde. Sollte Gold sogar über 1.848 USD ausbrechen, wäre der Kursrutsch vom Juni neutralisiert und ein Anstieg bis 1.875 USD die Folge. Werde die 1.798-USD-Marke dagegen im weiteren Verlauf gebrochen, wäre die Erholung gestoppt. Damit stünde eine Verkaufswelle bis 1.755 USD an. (15.07.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >