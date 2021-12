Das jüngste Rätsel für den Goldmarkt bestehe darin, dass sich die für Gold eigentlich bullische Omicron-Angst mit einem rückläufigen physischen Markt und einer aggressiveren US-Notenbank vermischt habe, habe Suki Cooper, Edelmetallanalystin bei Standard Chartered, gesagt. "Gold ist gefangen zwischen moderaten Zinserhöhungserwartungen der Fed und der Nachfrage nach sicheren Häfen inmitten von Stagflationsrisiken auf der einen Seite und einem schwächeren physischen Markt (aufgrund nachlassender saisonaler Nachfrage) und Befürchtungen über beschleunigte Zinserhöhungen auf der anderen Seite", sage Cooper. Da der Aktienmarkt weiterhin volatil sei, habe sich der Goldpreis von einer inversen Beziehung zum US-Dollar hin zu einer genaueren Beobachtung der Inflationserwartungen und der realen Renditen entwickelt, so der Edelmetallanalyst.



"Gold ist in letzter Zeit dazu übergegangen, die realen Renditen enger zu verfolgen als den Dollar. Während dies mittelfristig ein größeres Aufwärtsrisiko für Gold bedeuten sollte, ist die Überzeugung kurzfristig gering", habe sie gesagt. Zunächst hätten die Anleger gesehen, wie Gold nach der zurückhaltenden FED-Sitzung im November eine gewisse Aufwärtsdynamik entwickelt habe. Dieser positive Trend habe sich allerdings abgeschwächt, nachdem der FED-Vorsitzende Powell von einem aggressiveren Zeitplan für das Tapering gesprochen habe, der auf der bevorstehenden Dezembersitzung diskutiert werden solle.



Standard Chartered gehe davon aus, dass Gold das Jahr um die Marke von 1.825 USD je Unze abschließen und dann im ersten Quartal des nächsten Jahres auf 1.875 USD je Unze ansteigen werde.



Die Marken von Standard Chartered würden realistisch klingen. Gold neige jedoch dazu, Bewegungen in beide Richtungen zu übertreiben. Aus Sicht der Bullen gehe es zunächst einmal darum, die psychologisch wichtige 1.800-USD-Marke zurückzuerobern. Anschließend könnten die Bullen in Richtung der 1.875 USD blicken. Diesen Bereich habe Gold schon einmal vor drei Wochen angelaufen. Der wichtigere Widerstandsbereich liege aber nach Ansicht des "Aktionärs" bei 1.900 USD. (07.12.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis kann noch keinen Befreiungsschlag verzeichnen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Auch am gestrigen Montag sei es weiter bergab gegangen. Einziger Lichtblick: Die Minenaktien hätten sich gestern gegen den Abwärtstrend stemmen können und hätten im Plus notiert. Vor allem die großen Produzenten hätten dabei grüne Vorzeichen verzeichnet. Wenn es nach den Experten von Standard Chartered gehe, dann seien es v.a. zwei Kräfte, die den Goldmarkt aktuell gefangen halten würden.