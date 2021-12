Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gold befindet sich seit einem Monat in Wartestellung mit einem recht stabilen Verlauf um 1.800 US-Dollar je Feinunze bzw. knapp 1.600 Euro je Feinunze, so die Analysten der Helaba.



Die Aufwertung des US-Dollars erhöht Schwankungsbreite in Euro-Rechnung. Gold habe aus höherer Inflation (noch) keinen Vorteil ziehen können, zum Jahresende habe Unsicherheit um Pandemiegeschehen und Omikron temporär den Preis des Edelmetalls befördert. Kurzfristig dürfte Goldpreis wegen Inflation Richtung 2.000 US-Dollar je Feinunze tendieren. Die Kehrtwende der Notenbanken 2022 als Belastung negativer Realzins stabilisiere den Goldpreis bei 1.800 US-Dollar je Feinunze. (Gold im Fokus Dezember 2021) (15.12.2021/ac/a/m)



