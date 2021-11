Paris (www.aktiencheck.de) - Nachdem sich der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) im Oktober mühsam in einer volatilen Aufwärtsbewegung über die zentrale kurzfristige Abwärtstrendlinie und die Hürde bei 1.789 USD gearbeitet hatte, reichte eine schwache Woche, um diesen Anstieg wieder abzubremsen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Doch Anfang November sei an der Unterstützung bei 1.755 USD der nächste, diesmal wesentlich dynamischere Konter gelungen, der Gold wieder über 1.789 USD und zuletzt auch das Oktoberhoch bei 1.813 USD habe ausbrechen lassen.



Trotz aller Dynamik müsse man immer zwei Dinge im Hinterkopf behalten: Die Hürde bei 1.833 USD sei massiv. Und zweitens dürfte auch der laufende Anstieg Teil der ansonsten eher schwachen Erholung seit Oktober sein. Ein Erreichen und Scheitern an der 1.833-USD-Marke wäre also nicht ungewöhnlich. Ein Ausbruch wäre dagegen bei Kursen über 1.848 USD bestätigt und würde zu einem direkten Anstieg bis 1.875 und 1.890 USD führen. Sollte der Goldpreis aber schon zuvor unter 1.798 USD fallen, wäre der Anstieg gefährdet. Unter 1.789 USD dürften dann die Bären wieder aktiv werden und Verluste bis 1.755 USD auslösen. (08.11.2021/ac/a/m)

