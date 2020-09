Paris (www.aktiencheck.de) - Nach dem Rückfall auf die Unterstützungszone um 1.865 USD kam es Mitte August beim Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) zu einem Rebound, der den Kurs des Edelmetalls kurz über die Hürde bei 1.985 USD führte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Nach einer weiteren Korrekturbewegung habe sich Gold im Bereich der Unterstützung bei 1.920 USD eingependelt. Im Anschluss an ein kurzes Abtauchen unter eine mittelfristige Aufwärtstrendlinie sei die Marke im gestrigen Handel zurückerobert und die Hochs der letzten Tage überschritten worden.



Der kurze Abstecher unter die 1.920-USD-Marke scheine die Bullen wachgerüttelt zu haben und könnte jetzt den Startschuss für einen Anstieg über die Hürde bei 1.960 USD in Richtung des zentralen kurzfristigen Widerstands bei 1.985 USD geliefert haben. Breche der Goldpreis über die Hürde aus, wäre die nächste Kaufwelle in Richtung 2.060 und 2.074 USD zu erwarten. Würden die Bullen jetzt dagegen mit ihrem Erholungsversuch an der 1.960-USD-Marke scheitern, wäre ein weiterer Einbruch bis 1.920 USD und darunter bereits bis 1.885 USD die Folge. Dort könnte die nächste Erholung einsetzen. Darunter dürfte allerdings der Bereich um 1.862 und 1.850 USD zügig angelaufen werden. (10.09.2020/ac/a/m)

