Paris (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) tendiert seit Tagen über der Unterstützung bei 1.920 USD seitwärts, nachdem zuvor mit 2.074 USD ein neues Allzeithoch erreicht und eine erste scharfe Gegenbewegung an der Unterstützung bei 1.865 USD gestoppt werden konnte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Damit entstehe eine Dreiecksformation, deren obere Begrenzungslinie sich langsam aber sicher dem aktuellen Kursstand nähere und damit eine Richtungsentscheidung in Kürze wahrscheinlich mache.



Bullisch sei nicht nur die Tatsache, dass Angriffe auf die Unterstützung bei 1.920 USD bislang verteidigt worden seien, sondern dass die gesamte Konsolidierung an sich auf einem hohen Kursniveau stattfinde. Dies deute darauf hin, dass die nächste Kaufwelle auch von einem höheren Niveau um 1.920 USD starten und über 1.985 USD führen könne. Damit wäre der Weg für einen Angriff auf die 2.074-USD-Marke frei. Darüber käme es dann bereits zu einer Rallyausdehnung bis 2.125 USD. An der Unterseite würde der nächste Bruch der 1.920-USD-Marke dagegen wahrscheinlich zu einer kurzen Korrektur bis 1.885 USD führen und hier die Rally fortgesetzt werden. (14.09.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



