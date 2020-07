Paris (www.aktiencheck.de) - Mit der Verteidigung der Unterstützung bei 1.670 USD endete bei Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515)Anfang Juni eine Seitwärtsphase, die nach dem gescheiterten Angriff auf den zentralen Widerstand bei 1.760 USD begonnen hatte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Es sei ein dynamischer Anstieg gefolgt, der in der letzten Woche auch zum erfolgreichen Ausbruch über die 1.760-USD-Marke geführt habe. Gestern sei bereits das Widerstandscluster bei 1.800 USD überwunden und damit ein weiteres Kaufsignal generiert worden.



Die Rally bei Gold könnte theoretisch jetzt kurz pausieren und ein Pullback an die 1.760-USD-Marke folgen. Allerdings sei den starken Bullen durchaus die direkte Fortsetzung der Kaufwelle bis 1.850 und 1.865 USD zuzutrauen, ehe dort eine deutlichere Gegenbewegung starte. Darüber wäre der Weg bis zum Rekordhoch bei 1.920 USD frei. Erst ein Bruch der 1.760-USD-Marke wäre aktuell ein Zeichen dafür, dass die Kaufwelle gestoppt habe. In diesem Fall wäre eine Korrektur bis 1.730 USD die Folge. Hier könnte sich der Aufwärtstrend fortsetzen. (09.07.2020/ac/a/m)

