Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) tut sich am Dienstag schwer, Dynamik aufzubauen. Die US-Notenbank tagt in der laufenden Woche und Anleger scheinen vor dem morgigen Zinsentscheid vorsichtig zu werden, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Bondkönig der Wall Street, Jeffrey Gundlach, glaube derweil nicht, dass der Abwärtstrend bei Gold weitergehen werde. "Gold sank vergangenen Montag auf 1.681 Dollar. Das könnte eine Zeit lang das Tief für Gold darstellen", sage er lauf dem Internetportal "goldseiten.de", das sich wiederum auf FXStreet berufe. Gundlach erinnere daran, dass Gold im vergangenen Jahr alle anderen Anlageklassen mit dem Run über 2.000 Dollar übertroffen habe. Dem habe sich ein Selloff angeschlossen. Doch er selbst zeige sich zuversichtlich, dass dieser Selloff beendet sei. "Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich Gold erholen wird", sage er. Unterstützung komme dabei von der FED, die sich entschieden habe, der Inflation über 3 Prozent Raum zu lassen. Die negativen Zinsen würden das unglaubliche Defizit der USA und die Schulden aufzuschieben.Aus technischer Sicht arbeite Gold an einem Boden. Sicherlich: Bislang sei das noch eine sehr frühe Phase der Bodenbildung und die Bullen sollten in den kommenden Tagen weiter dranbleiben, um das aufkommende bullishe Chartbild nicht zu zerstören. Doch gestern seien auch erstmals seit langem wieder ermutigende Signale seitens der Goldminen gekommen. Sowohl GDX als auch GDXJ hätten stärker zulegen können als der Goldpreis selbst. Und das gelte gemeinhin als gutes Zeichen. Ob allerdings das Tief aus der vergangenen Woche tatsächlich schon das absolute Tief darstelle, könne aktuell noch nicht mit hoher Wahrscheinlichkeit gesagt werden. (16.03.2021/ac/a/m)