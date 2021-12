Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - "Alles was gut geht, wird im Nachhinein als Strategie erklärt!" - dieses Zitat unseres Alt-Bundeskanzlers Gerhard Schröder ist prädestiniert als Einstieg in eine kritische Auseinandersetzung mit unseren letztjährigen Prognosen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Diese These bringe uns zu einem weiteren Alt-Kanzler: Otto von Bismarck habe einst "Politik ist die Kunst des Möglichen" gesagt. Übertragen auf die TA könnte man Charts als "die Kunst des Wahrscheinlichen" bezeichnen. Ohne zu viel vorwegzunehmen: Aufgrund der vorliegenden Konsolidierungsmuster würden die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt eine Fortsetzung der Goldrally seit Ende 2015 für wahrscheinlich halten. Von fundamentaler Seite erhalte dieses Szenario angesichts zunehmender Unsicherheiten an den Finanzmärkten, hoher politischer Spannungen, einer deutlich negativen Realverzinsung und vieler anderer Assetklassen auf Rekordniveau strukturellen Rückenwind. Doch sie wollten sich ganz bewusst auf die technischen Rahmenbedingungen fokussieren. Ihr Blick in die vielzitierte "große Glaskugel" solle Anlegern mögliche Fixpunkte und einen klaren, nachvollziehbaren Fahrplan für das kommende Jahr an die Hand geben. Der alte Bergmannsspruch: "Vor der Hacke ist es dunkel" sei allerdings nirgends so zutreffend, wie auf der Edelmetall- und Rohstoffseite.Um Licht in das besagte Dunkel zu bringen, würden die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt den Ausblick mit der Analyse des Jahrescharts des Goldpreises starten. Abseits der hektischen Schwankungen im Tagesbereich würden sich mit Hilfe hoher Zeiteinheiten oftmals die großen Trends identifizieren lassen. Diese Feststellung sollten Anleger als flammendes Plädoyer für den Nutzen langfristiger Chartbetrachtungen verstehen! Nach der Rally der vergangenen Jahre habe der Goldpreis 2021 einen klassischen Innenstab ausgebildet, d. h. das Hoch und das Tief der letzten 12 Monate seien innerhalb der Pendants des Vorjahres verblieben. Das damit entstehende "inside year" liefere einen ersten Hinweis auf den bereits angedeuteten, konsolidierenden Grundcharakter der jüngsten Kursentwicklung. Die rote Jahreskerze dokumentiere aber auch den Respekt vor dem ehemaligen Allzeithoch aus dem Jahr 2011 bei 1.920 USD, denn das zweite Jahr in Folge drohe ein Jahresschlusskurs unterhalb des alten Rekordlevel vom Beginn der letzten Dekade. Aber auch eine positive Weichenstellung sei auf den letzten Metern des Jahres noch möglich. (20.12.2021/ac/a/m)