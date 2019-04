Stuttgart-Aktienkurs Gold Fields-Aktie:

3,29 Euro +0,61% (01.04.2019, 15:33)



Tradegate-Aktienkurs Gold Fields-Aktie:

3,33 Euro +0,30% (01.04.2019, 10:32)



Johannesburg-Aktienkurs Gold Fields-Aktie:

ZAR 52,94 -0,64% (01.04.2019, 15:43)



ISIN Gold Fields-Aktie:

ZAE000018123



WKN Gold Fields-Aktie:

856777



Ticker Symbol Gold Fields-Aktie Deutschland:

EDGA



NYSE Euronext-Ticker-Symbol Gold Fields-Aktie:

GFI



Kurzprofil Gold Fields Ltd.:



Gold Fields Ltd. (ISIN: ZAE000018123, WKN: 856777, Ticker Symbol: EDGA, NYSE Euronext-Ticker-Symbol: GFI) ist ein in Südafrika beheimateter Goldproduzent. Acht operative Minen werden in Australien, Ghana, Peru und Südafrika betrieben. Pro Jahr werden rund 2,2 Mio. Unzen Gold-Äquivalent produziert. Der Firmensitz befindet sich in Johannesburg. (01.04.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - Gold Fields-Aktienanalyse von Analyst James Bell von RBC Capital Markets:Im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse äußert Analyst James Bell von RBC Capital Markets in Bezug auf die Aktien des Goldproduzenten Gold Fields Ltd. (ISIN: ZAE000018123, WKN: 856777, Ticker Symbol: EDGA, NYSE Euronext-Ticker-Symbol: GFI) weiterhin die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten von RBC Capital Markets rechnen bei Gold Fields Ltd. mit einem starken Jahr 2019.Ein Umschwung auf der Free Cash flow-Ebene zeichne sich ab. Die Bedeutung des mit Problemen behafteten Assets South Deep nehme ab.Analyst James Bell geht von einem Neubewertungspotenzial aus und setzt das Kursziel für die Gold Fields-Aktie von 58,00 auf 63,00 ZAR herauf.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Gold Fields-Aktie: