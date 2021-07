Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis startete heute im frühen Handel schwach in den Tag, kann aber aktuell die Verluste wieder wettmachen und sogar ins Plus drehen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Renditen der langlaufenden US-Staatsanleihen würden sich im "freien Fall" befinden. Auch wenn das auf den ersten Blick etwas martialisch klinge, so dürfe man durch aus von einem Abwärtstrend sprechen. Im Hoch habe etwa die Rendite für zehnjährige US-Anleihen bei 1,75% notiert, aktuell breche die Rendite unter die Marke von 1,30% und notiere im Bereich von 1,27%. Interessanterweise habe die Rendite in etwa zu dem Zeitpunkt ihr hoch markiert, als die US-Notenbank nach Meinung vieler Marktbeobachter hawkisher geworden sei und Zinsanhebungen in Aussicht gestellt habe. Aber wenn die Notenbank hawkisher werde, sollten dann die Renditen nicht steigen?Für den Goldpreis seien das grundsätzlich gute Nachrichten. Die steigenden Renditen der US-Staatsanleihen seien lange Zeit als Belastungsfaktor für den Goldpreis gesehen worden. Die jetzt wieder fallenden Renditen sollten damit den Weg für höhere Goldpreise freimachen. Natürlich seien die Renditen nicht der einzige Preisbildende Faktor. Das Hoch beim Goldpreis im vergangenen Jahr sei allerdings ziemlich genau mit dem Renditetief der US-Staatsanleihen zusammengefallen. Damit seien fallende Renditen sicherlich ein positiver Faktor für den Goldpreis. Charttechnisch aber fehle der Startschuss für die nächste Aufwärtsbewegung noch. Der Goldpreis habe sich in den vergangenen Tagen eher nach oben gequält als irgendeine impulsive Bewegung zu zeigen. Aber nachdem der Goldpreis in den vergangenen Tagen stets stark gestartet sei und anschließend wieder die Gewinne habe einbüßen müssen, scheine es heute einen anderen Intraday-Verlauf zu nehmen. Und das wäre Richtung Wochenausklang durchaus erfreulich. (08.07.2021/ac/a/m)