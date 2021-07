Paris (www.aktiencheck.de) - Nach der steilen Verkaufswelle im Juni konnte sich der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) an der zentralen Unterstützungszone bei 1.755 bis 1.764 USD stabilisieren und eine Erholung einleiten, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Diese habe den Goldpreis wieder über die Kurshürde bei 1.798 USD und an den Widerstand bei 1.815 USD geführt. Die Barriere und die dort verlaufende Abwärtstrendlinie seien zwar in der Vorwoche überschritten worden, der Goldpreis sei allerdings schon nach dem Erreichen der 1.830-USD-Marke direkt wieder abverkauft worden.



Die Gegenbewegung seit vergangenen Donnerstag sei noch als Pullback an die Abwärtstrendlinie zu werten. Sollte Gold also vom aktuellen Niveau aus über 1.815 USD steigen, könnte ein weiterer Anstieg bis 1.830 und darüber bis zum Kursziel bei 1.848 USD führen. An dieser Stelle wäre das Ende der Erholung und die nächste übergeordnete Verkaufswelle zu erwarten. Abgaben unter 1.807 USD könnten die Erholung dagegen schon stärker gefährden und einen Rücksetzer bis 1.798 USD auslösen. Dort müssten die Bullen aktiv werden, da andernfalls ein Abwärtsimpuls direkt wieder bis 1.775 und 1.755 USD führen dürfte. (19.07.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Goldpreis



