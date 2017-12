Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Seit zwei Monaten tut sich beim Goldpreis nicht mehr viel, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Doch gerade in dieser Seitwärtspendel-Situation liege der Charme der gegenwärtigen Ausgangslage, denn aus charttechnischer Sicht bilde das Edelmetall ein symmetrisches Dreieck mit äußerst interessanten Begrenzungen aus. Während die obere Dreiecksbegrenzung (akt. bei 1.297 USD) gleichzeitig durch den im Jahr 2011 etablierten Baissetrend (akt. bei 1.308 USD) untermauert werde, liege für die untere Begrenzung des Konsolidierungsmusters (akt. bei 1.269 USD) sogar eine dreifache Bestätigung vor. Hierfür würden das 38,2%-Fibonacci-Retracement des gesamten Erholungsimpulses von Dezember 2016 bis September 2017 (1.268 USD), die 200-Tage-Linie (akt. bei 1.267 USD) sowie der Ende vergangenen Jahres etablierte Haussetrend (akt. ebenfalls bei 1.267 USD) sorgen. Mit anderen Worten: Einen Bruch dieser lehrbuchmäßigen Kumulationszone gleichbedeutend mit einer negativen Auflösung des beschriebenen Konsolidierungsmusters gelte es unbedingt zu verhindern. Ansonsten würden die Tiefs vom Juli und Mai bei 1.214/1.204 USD den nächsten Rückzugsbereich definieren. Unter dem Strich sollten Anleger abwarten, in welche Richtung das derzeit vorliegende Dreieck letztlich aufgelöst werde. (05.12.2017/ac/a/m)





