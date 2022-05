1. Die Labore würden nach wie vor nicht so schnell und effizient wie vor der Corona-Krise arbeiten. Gerade in Australien, aber teilweise auch in Kanada würden Unternehmen Monate auf die Auswertung der eingereichten Bohrkerne warten. Das mache die Arbeit schwierig, schließlich möchte man als Unternehmen wissen, welche Bohrungen welche Ergebnisse gebracht hätten um ein besseres geologische Verständnis des Depots zu bekommen.



2. Die Liquidität im Sektor sei gering wie nie. Die Aktien würden teils mit Mini-Umsätzen in die eine oder andere Richtung bewegt. Größere Investoren hätten damit kaum Chancen einzusteigen. Wenn, dann erfolge der Einstieg im Rahmen von Kapitalerhöhungen. Der Kurs werde allerdings nicht über Kapitalerhöhungen gemacht, sondern über den täglichen Handel. Und der lasse aktuell wenig strukturiertes Handeln zu.



3. Die Inflation sorge für eine gewisse Angst in der Branche: Kämen die Unternehmen an den Punkt, an dem ein Minenbau ernsthaft ins Auge gefasst werde, dann sei dieser von vorne herein schon deutlich teurer als noch vor zwei oder drei Jahren - und zudem würden die Kosten meist während der Bauphase noch einmal steigen. Das schrecke viele Unternehmen aber auch Geldgeber ab.



Gebe es Hoffnung? Am Boden eines Marktes sei es meist so, dass man nur noch schwarzsehe, während man am Top eines Marktes meist nur den blauen Himmel sehe. Die Labore hätten zwar noch immer einen Auftragsüberhang, doch die Corona-Beschränkungen seien größtenteils aufgehoben und die Arbeiten würden allmählich wieder in einen gewohnten Rhythmus zurückkehren. Dazu komme: Es werde sogar das eine oder andere Labor zusätzlich eröffnet. Wenn wieder vermehrt Bohrergebnisse veröffentlicht würden, dürfte dies auch wieder mehr Interesse auf den Sektor lenken. Das wiederum sollte zu mehr Liquidität führen und das könne dem Sektor nur guttun.



Der Explorationssektor durchschreite gerade eine riesige Talsohle geprägt von einem extremen Desinteresse seitens des Marktes. Solche Talsohlen hätten in Vergangenheit (jüngstes Beispiel sei 2016 gewesen) zu explosionsartigen Bewegungen nach oben gemündet. Noch sei es nicht so weit. Ein steigender Goldpreis mit vermehrt (positiven) Bohrergebnissen im Idealfall mit einer langsam zurückgehenden Inflationsangst dürften jedoch dem Explorationssektor neues Leben einhauchen. (27.05.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis versuche einen neuen Aufwärtstrend zu entwickeln, die Goldproduzenten schienen ebenfalls ihre Tiefs hinter sich lassen zu wollen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Das Gros der Explorations- und Entwicklungsunternehmen komme aber nicht vom Fleck. Mehr noch: Die Aktien würden unter extrem niedrigen Umsätzen dahinbröckeln. Freilich, ab und an gebe es einmal eine Ausnahme. Wenn überraschend starke Bohrergebnisse über den Ticker laufen würden. Doch der Sektor sei von Euphorie meilenweit entfernt.Nun möge das auf den ersten Blick nicht verwundern: Der Explorationssektor sei ein sehr spezieller Sektor. Es gebe eine schier unüberschaubare Anzahl an Unternehmen. Und wenn wir ehrlich seien: Viele davon seien weit davon entfernt, ein Projekt zu explorieren, das wirklich die Chance habe, später in Produktion zu gelangen. Aber selbst wenn man das im Hinterkopf behalte, bleibe noch die Frage: Wieso würden selbst viele der Unternehmen nicht laufen, die ihr Projekt in die richtige Richtung entwickeln würden, die starke Bohrergebnisse, starke technische Berichte liefern und auch die Genehmigungen erhalten würden, die sie benötigen würden? Um es vorwegzunehmen: Das Problem sei vielschichtig.