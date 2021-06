Insgesamt hätten kanadische Minen im ersten Quartal 2021 knapp 1,5 Millionen Unzen Gold produziert, das seien sieben Prozent mehr als noch im Vorjahreszeitraum. Unangefochten an der Spitze stehe Canacian Malartic. Die größte Goldmine Kanadas habe im ersten Quartal 179.000 Unzen Gold produziert. Das Projekt werde von einem Joint-Venture von Agnico Eagle und Yamana Gold betrieben. Auf Rang 2 rangiere Detour Lake. Das Projekt befinde sich mittlerweile im Besitz von Kirkland Lake Gold. Auch anderen Konzernen, unter anderem Barrick Gold, sei ein Interesse an der Mine nachgesagt worden. Die Mine habe im ersten Quartal 147.000 Unzen Gold produziert und rangiere damit deutlich vor LaRonde.



Die Mine, die ebenfalls von Agnico Eagle betrieben werde, habe es auch eine Quartalsproduktion von 93.000 Unzen gebracht und sichere sich damit Rang drei der größten Goldminen Kanadas. Und weil man schon bei Agnico Eagle sei: Auch Rang 4 gehe an den Konzern mit seiner Meliadine Mine mit einer Produktion von 88.000 Unzen. Pretium Resources schließlich komplettiere die Top 5 mit der Brucejack Mine in British Columbia mit einer Produktion von 86.000 Unzen. Die restlichen Plätze würden an Meadowbank (Agnico Eagle), Porcupine (Newmont), Eleonore (Newmont). Rainy River (New Gold) und Young-Davidson (Alamos Gold) gehen.



Auffallend: Es dürfte rund eineinhalb Jahre her sein, da habe Mark Bristow, CEO von Barrick Gold bemängelt, dass Barrick als kanadischer Konzern zu wenig Minen in Kanada habe. Diese Statistik belege dies eindrucksvoll. Allerdings habe sich seitdem nichts getan. Barrick sei bislang nicht auf dem Übernahmesektor aktiv geworden. Es ist an der Zeit, dass die Nummer 2 der Welt hier den Worten Taten folgen lässt, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (15.06.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vor der Sitzung der US-Notenbank Mitte der Woche hat die Volatilität beim Goldpreis zugenommen, so Markus Bußler von "Der Aktionär".Die Marktteilnehmer seien besorgt, die FED könnte erste Andeutung in Richtung Tapering oder einer Zinsanhebung machen, nachdem die Inflation für den Mai in den USA zuletzt auf fünf Prozent nach oben geschnellt sei. Derweil gebe es vom Internetportal kitco.com Daten zur Goldproduktion Kanadas und zu den größten Minen.