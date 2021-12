Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) pendelt zum Wochenauftakt um den Schlusskurs der Vorwoche, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Bedenke man den Abverkauf, den es im Edelmetallsektor in den vergangenen Wochen gegeben habe, dann habe sich Gold im Vergleich zu Silber und den Minenaktien gut gehalten. Das Problem: Aus charttechnischer Sicht würden aktuell etwas die Impulse fehlen. Wichtig wäre es vor allem aus psychologischer Sicht, die Marke von 1.800 Dollar zurückzuerobern. Charttechnisch bedeutender wäre aber ein Ausbruch über das Hoch aus der vergangenen Woche bei 1.815 Dollar. Gelinge diese, dann wäre der Weg in Richtung 1.835 Dollar und anschließend in den Bereich von 1.877 Dollar frei. Vermutlich bedürfte es aber eines Ausbruchs über die Marke von 1.900 Dollar, um neues Kaufinteresse an Gold und vor allem den deutlich unterbewerteten Minenaktien zu generieren. Das klinge auf den ersten Blick nach nicht viel. Es wäre ein Anstieg von nur sechs bis sieben Prozent nötig, um dieses Ziel zu erreichen. Doch zuletzt habe Gold diese Kurse in der ersten Jahreshälfte gesehen. Seitdem sei der Goldpreis in einer zähen Konsolidierung gefangen.Die Erfahrung lehre: Jede Konsolidierung gehe einmal zu Ende. Ein erster Schritt wäre ein Anstieg über den Bereich von 1.815 Dollar. Das würde die Bullen auf der kurzen Zeitebene wieder zurück ins Spiel bringen. Ein Sprung über das Novemberhoch bei 1.877 Dollar würde das Blatt endgültig zugunsten der Bullen wenden. Prozentual scheine der Weg nicht allzu anspruchsvoll, doch betrachte man die letzten Monate, dann habe Gold eine Menge Arbeit vor sich. Aber wie gesagt, jede Konsolidierung ende einmal. Und es wäre nicht das erste Mal, dass Gold Ende Dezember Fahrt aufnehme und einen starken Jahresauftakt verbuche. (20.12.2021/ac/a/m)