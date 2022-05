Paris (www.aktiencheck.de) - In den vergangenen Tagen setzte sich der steile Abwärtstrend seit dem Erholungshoch bei 1.998 USD von Ende April beim Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) fort, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Trotz der temporären Rückeroberung der 1.848-USD-Marke sei es den Käufern nicht gelungen, den Kurs des Edelmetalls zu stabilisieren und einen Bruch der Unterstützung bei 1.820 USD zu verhindern. Damit falle der Kurs schon an den Bereich der übergeordneten Abwärtsziele zwischen 1.780 und 1.765 USD.



Die Chance auf eine kleine Trendwende hätten die Bullen erneut vergeben, daher dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis das Zielgebiet bei 1.765 bis 1.780 USD erreicht werde. Hier würden mehrere Kursziele der Abwärtsbewegung mit der Unterstützung aus dem Januar zusammentreffen und so eine wahrscheinliche Stelle für eine Trendumkehr bilden. Sollte der Goldpreis aber auch durch dieses Netz fallen, müsse man mit Verlusten unter 1.755 USD und Abgaben bis 1.720 und 1.705 USD rechnen. Sollten die Bullen dagegen schon jetzt einen Boden ausbilden können, wäre bei einem Anstieg über 1.820 USD eine Erholung bis 1.848 USD die Folge. Ein Kaufsignal wäre aber erst über 1.859 USD aktiv. (16.05.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



