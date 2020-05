"Eine viertägige Rally hat beim Goldpreis für Kurse über 1.750 Dollar gesagt", so die Analysten in einem Research-Bericht. Nach Ansicht der Analysten würden vor allem technische Indikatoren wie die gleitenden Durchschnitte oder auch die Slow Stochastik auf weiter steigende Kurse beim Goldpreis hindeuten. "Das nächste große Ziel ist 1.800 Dollar", so die Analysten. Die wichtigste Unterstützung nach unten liege bei 1.720 Dollar.



Im Prinzip sei dem ganzen aus technischer Sicht wenig hinzuzufügen. Tatsächlich sei mit dem Ausbruch über die Marke von 1.720 Dollar die nächste Rally eingeläutet worden. Solange dieses Niveau nicht erneut unterschritten werde, sei das wahrscheinlichste Szenario ein Ausbruch auf ein neues neun Jahreshoch jenseits der Marke von 1.800 Dollar. Das Umfeld für Gold könnte aktuell kaum besser sein. Die erneuten geldpolitischen Maßnahmen der Notenbanken rund um den Globus in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie würden Inflationsängste schüren. Seien diese lange Zeit durch den schwachen Ölpreis gebremst worden, so deute die Erholung bei Öl der vergangenen Tage daraufhin, dass die Inflation vielleicht sogar schneller zum Thema werden könnte, als von vielen Marktteilnehmern erwartet.



Gold biete sich als klassischer Schutz in einer Phase steigender Inflation an. Zudem sei der Streit zwischen China und den USA noch lange nicht vom Tisch. Auch hier scheine eine erneute Eskalation nur eine Frage der Zeit zu sein. Der Goldpreis dürfte auch davon profitieren. Die Weichen für einen Anstieg auf ein neues Allzeithoch in den kommenden Monaten seien gestellt. (19.05.2020/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) startete gestern zunächst fest in die Woche, musste dann aber wieder etwas abgeben, so Markus Bußler von "Der Aktionär".Dennoch: Die Bullen würden übergeordnet am Drücker bleiben. Und aktuell gehe es bereits wieder nach oben mit dem Goldpreis. Jetzt melde sich das Analysehaus Bannockburn Global Forex zum Goldpreis zu Wort und gebe das nächste wichtige Ziel für Gold aus.