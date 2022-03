Paris (www.aktiencheck.de) - Gold-Chartanalyse der BNP Paribas:Dieser Bereich habe in der letzten Woche aber nicht lange verteidigt werden können und so sei der Kurs des Edelmetalls weiter bis 1.898 USD eingebrochen. An diesem Support sei die am Donnerstag erwartete Erholung gestartet, die bislang für einen Anstieg bis 1.950 USD gut gewesen sei.AusblickDie erste Erholungsbewegung könnte sich ausgehend von 1.920 USD in ähnlicher Form fortsetzen und zunächst bis zum letzten Hoch bei 1.950 USD führen. Darüber dürfte sie sich beschleunigen und den Bereich um 1.973 USD anlaufen. Ob ein Ausbruch über die Hürde in Richtung 2.015 USD erreicht werde, sei aktuell noch fraglich. Sollte der Goldpreis dagegen unter 1.915 USD fallen, wäre der Anstieg neutralisiert und die Fortsetzung des kurzfristigen Abwärtstrends bis 1.898 und 1.875 USD die Folge. (21.03.2022/ac/a/m)