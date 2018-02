Paris (www.aktiencheck.de) - Im Anschluss an eine Korrektur, die von der Käuferseite an der Unterstützung bei 1.236 USD im Dezember gestoppt wurde, stieg der Goldpreis in den letzten Wochen bis an das vorherige Zwischenhoch bei 1.357 USD, wie aus der Veröffentlichung "daily Edelmetall" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickAusgehend von 1.325 USD könnte der Goldpreis jetzt bis an die Oberseite der Flaggenformation klettern, die aktuell bei rund 1.342 USD verlaufe. Sollte die Begrenzungslinie überschritten werden, käme es zu einer Aufwärtsbewegung bis an den markanten Widerstand bei 1.355 USD. Ein Ausbruch über die Marke würde einen dynamischen Kaufimpuls nach sich ziehen, der kurzfristig bis 1.385 USD führen sollte. Darüber stünde auf Sicht der kommenden Wochen ein Anstieg bis 1.408 USD und darüber bis 1.445 USD auf der Agenda. Werde die 1.325-USD-Marke dagegen unterschritten, dürfte sich die Korrektur bis 1.301 USD ausdehnen, ehe sich der übergeordnete Aufwärtstrend fortsetzen sollte. (07.02.2018/ac/a/m)