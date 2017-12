Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) handelt zum Wochenauftakt wieder bei gut 1.270 USD je Feinunze, nachdem es am Freitag kurzzeitig auf fast 1.290 USD gesprungen war, so die Analysten der Commerzbank.Die ETF-Investoren hätten am Freitag wohl noch vor der Abstimmung im Senat große Mengen Gold gekauft. Die von Bloomberg erfassten Gold-ETFs hätten mit 12,6 Tonnen die höchsten Zuflüsse seit drei Monaten verzeichnet. Die spekulativen Finanzinvestoren hätten in der Woche zum 28. November ihre Netto-Long-Positionen bei Gold um 15% auf 198,5 Tsd. Kontrakte ausgeweitet. Dies sei der höchste Stand seit zehn Wochen.In den USA seien im November auf saisonbereinigter und annualisierter Basis 17,35 Mio. Fahrzeuge verkauft worden. Der Rückgang zum Vormonat sei damit stärker ausgefallen als erwartet. Dies dürfte unter anderem auf eine Gegenbuchung nach den starken Fahrzeugabsätzen in den beiden Monaten zuvor in Folge der Hurrikans gewesen sein. Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) habe am Freitag dennoch leicht zugelegt. (04.12.2017/ac/a/m)