Wie bereits erwartet, würden die Bären am Steuer bleiben. Der Break aus der langen Seitwärtsphase sei bärisch gewesen und heute Morgen sei das Verlaufstief an der 1.261 dynamisch rausgenommen worden. Damit sollte der Weg für tiefere Kurse bereitet sein.



Einschätzung für den heutigen Handelstag:



Die Bullen müssten es irgendwie schaffen, die 1.261 wieder zu überschreiten. Darüber könnten sie dann die Ziele 1.262,4, 1.263,6, 1.269,6, 1.271,2 und 1.273 in Angriff nehmen.



Die Bären hätten heute Morgen bereits die 1.261 unterschritten. Hier könnte es natürlich nochmal zu einem Test des Widerstand kommen. Würden es die Bären unter die 1.254,5 schaffen, dann könnten die Ziele 1.252, 1.248,7, 1.247 und 1.242 angelaufen werden.



Widerstände und Unterstützungen:



Widerstände: 1.259,1, 1.261/62,4/63,6/69,6, 1.271,2/73/78/79,2



Unterstützungen: 1.254,5/52, 1.248,7/47/42, 1.235



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ abwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



1.264,3 (1.269,6) bis 1.252 (1.247) sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (07.12.2017/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Seit dem Tief bei 1.261 verhielt sich das Gold recht ruhig, so die Experten von "day-trading-live.de".Es sei hoch an den Widerstand 1.268,40 gegangen und von dort an sei es weiter nach unten gegangen. Das Tagestief des Vortages habe gestern nicht angegriffen werden können, sei aber in der Nach dynamisch rausgenommen worden.Tageshoch / Tagestief/ Range:06.12.2017: 1.269,1/ 1.262,5/ 6,6Vortag: 1.276,9/ 1.260,9/ 16Abgleich der Range:erwartet/ Ist:Tief: 1.261/ 1.262,5Chartcheck: