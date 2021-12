Paris (www.aktiencheck.de) - In der vergangenen Woche sorgten die Bullen bei Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) für einen Befreiungsschlag, indem sie den Widerstand bei 1.789 USD überwinden konnten und so die Seitwärtsphase der letzten Wochen nach oben auflösten, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Es sei eine steile Kaufwelle gefolgt, die in der Spitze bis an die bekannte Kurshürde bei 1.813 USD geführt habe und dort bislang gestoppt habe.



Aktuell setze Gold von der 1.813-USD-Marke zurück und habe auch bis 1.789 USD Platz, Gewinnmitnahmen abzufedern, um von dort den nächsten Angriff auf 1.813 USD anzugehen. Weiterhin sei ein Ausbruch über die Hürde schwierig, würde allerdings einen direkten Anstieg bis 1.833 USD und darüber ggf. bereits 1.848 USD nach sich ziehen. Der Abwärtstrend wäre damit auch beendet. Sollte Gold dagegen unter 1.789 USD einbrechen, wäre dies bereits bärisch zu werten. Und mit einem Unterschreiten der 1.775-USD-Marke wäre zudem auch der Anstieg neutralisiert. (20.12.2021/ac/a/m)

