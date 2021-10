Paris (www.aktiencheck.de) - Nach dem Scheitern an der Hürde bei 1.833 USD setzte der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) zu einer tiefen Korrektur der vorherigen Rally an und brach unter die Unterstützungen bei 1.789 und 1.755 USD ein, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Erst bei 1.720 USD habe der Abverkauf Anfang Oktober gestoppt werden können und damit die Chance auf eine zweite Rallystrecke erhalten bleiben. Zuletzt habe der Goldpreis die 1.755-USD-Marke erneut überwunden und habe am Freitag sogar einen Sprung in Richtung 1.789 USD vollziehen können. Intraday sei dieser Anstieg aber wieder abverkauft worden.



Solange der Goldpreis jetzt nicht unter die Tiefs im Bereich von 1.745 USD zurücksetze, die aktuell als solide Unterstützung dienen würden, könnte die Aufwärtsbewegung trotz des herben Rückgangs am Freitag fortbestehen. Ein erstes Ziel wäre die Hürde bei 1.789 USD. Sollte sie gebrochen werden, stünde ein Angriff auf den zentralen Widerstand bei 1.833 USD an. Bei einem Unterschreiten der 1.745-USD-Marke würde dagegen ein Rücksetzer auf die Verlaufstiefs um 1.720 USD folgen. Dort hätten die Bullen nochmals die Chance, einen Doppelboden auszubilden und eine Wende einzuleiten. Darunter käme es dagegen zu einem Einbruch bis 1.670 USD. (11.10.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >