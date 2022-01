Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Veröffentlichung des FOMC-Protokolls ist das wichtigste Ereignis des Tages, so die Experten von XTB.Auf dem Markt seien Gerüchte aufgetaucht, wonach die FED-Mitglieder bereits begonnen hätten, über eine Verkürzung ihrer Bilanz zu diskutieren, was bedeute, dass den Märkten Liquidität entzogen werde. Sollte das Sitzungsprotokoll bestätigen, dass solche Diskussionen auf der Dezembersitzung stattgefunden hätten, könnten Risikoaktiva wie Aktien darunter leiden. Abgesehen von der Bilanz würden die Anleger auch nach Hinweisen auf Zinserhöhungen Ausschau halten. Zwar scheine es sicher, dass die FED nach der Beendigung der QE-Programme mit Zinserhöhungen beginnen werde, doch stelle sich die Frage, ob die erste Zinserhöhung sofort im März oder erst später erfolgen werde.Eine schnellere Straffung der Politik in den Vereinigten Staaten sei nicht nur für Aktien, sondern auch für Edelmetalle potenziell negativ. Ein Blick auf Gold ( ISIN XC0009655157 WKN 965515 ) im H1-Chart zeige, dass das Edelmetall in dieser Woche von der 1.800-Marke-USD abgeprallt sei, die die untere Grenze der Marktgeometrie darstelle. Nach einer kurzen Aufwärtsbewegung habe sich der Preis jedoch wieder seitwärts bewegt. Die Volatilität auf dem Goldmarkt sei in den letzten Stunden gering gewesen, was darauf hindeuten könnte, dass die Anleger auf Hinweise aus dem FOMC-Protokoll warten würden. Abgesehen davon werde erwartet, dass die Volatilität bei Gold kurz vor der Veröffentlichung des FOMC-Protokolls (20:00 Uhr) zunehmen werde. (05.01.2022/ac/a/m)