Paris (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) befindet sich seit Anfang April in einem Abwärtstrend, der das Edelmetall Ende Juni unter die wichtige Unterstützung bei 1.265 USD drückte und damit ein weiteres Verkaufssignal ausbildete, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Es sei eine Verkaufswelle bis 1.236 USD gefolgt. Diese Haltemarke habe nur kurz verteidigt werden können. Nach einer Erholung bis 1.265 USD sei der nächste Einbruch gefolgt, der diesmal an den Supportbereich bei 1.220 USD geführt habe. Dort habe sich der Wert bislang stabilisieren können.



Sollte es den Bullen jetzt gelingen, den Goldpreis über der 1.220-USD-Marke zu behaupten, dürfte ein weiterer Angriff auf die Hürde bei 1.236 USD erfolgen. Würden die Käufer an diesem Kreuzwiderstand scheitern, wäre eine Abwärtsbewegung bis 1.193 USD zu erwarten, ehe dort eine signifikante Bodenbildung einsetzen dürfte. Selbst eine mittelfristige Trendwende wäre dann möglich. Steige Gold dagegen über 1.236 USD wäre das erste bullische Signal aktiv und in der Folge ein Anstieg bis 1.250 USD zu erwarten. Darüber könnte die Erholung direkt bis 1.265 USD führen. Selbst ein Aufwärtsimpuls bis 1.285 USD wäre dann möglich. (25.07.2018/ac/a/m)





