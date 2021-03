Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) fällt und die Analysten kappen nach und nach ihre Kursziele und werden deutlich pessimistischer, so Markus Bußler von "Der Aktionär".Die Schwäche von Gold im ersten Quartal hätte die Bedeutung der realen Renditen für den Goldpreis aufgezeigt. Zunächst hätte der Anstieg der Renditen noch durch die höheren Inflationserwartungen neutralisiert werden können. Doch der Anstieg der Renditen von den Rekordtiefs habe das Potenzial nachhaltig zu sein. Der physische Markt bleibe ebenfalls schwierig. "Wir sehen nicht, dass die Nachfrageelastizität der physischen Nachfrage in China und Indien eine ausreichende Unterstützung vor 1.500 Dollar je Unze bietet", würden die Analysten schreiben. Für Silber sei die Deutsche Bank hingegen nicht ganz so bearish wie für Gold. Hier würden die Analysten denken, dass der Silberpreis sich vergleichsweise robust zeigen könne.Wenn man diesen Gedanken zu Ende denke, dann gehe die Deutsche Bank also von einem weiteren Renditeanstieg bei den US-Staatsanleihen aus, während die Inflation mit diesem Anstieg nicht mithalten könne. Das sei eine gewagte These. Die US-Notenbank dürfte angesichts der steigenden Renditen in Alarmbereitschaft sein. Auf der anderen Seite habe man mehrfach betont, dass man der Inflation Spielraum gewähren werde. Die FED dürfte kein Interesse an steigenden Renditen bei den Staatsanleihen haben und notfalls intervenieren. Sollte die Rendite der zehnjährigen Anleihen im Bereich von 1,6 Prozent verharren und die Inflation in den kommenden Monaten über zwei Prozent steigen, dann bliebe der Realzins im deutlich negativen Bereich. Das wiederum sollte den Goldpreis eher stützen als schaden. Gold habe daher gute Chancen, den Abwärtstrend in den kommenden Wochen zu beenden. (17.03.2021/ac/a/m)