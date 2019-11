Tradegate-Aktienkurs GoPro-Aktie:

4,13 Euro -3,49% (11.11.2019, 16:45)



Nasdaq-Aktienkurs GoPro-Aktie:

US 4,58 -2,87% (11.11.2019, 16:55)



ISIN GoPro-Aktie:

US38268T1034



WKN GoPro-Aktie:

A1XE7G



Ticker-Symbol GoPro-Aktie Deutschland:

5G5



Nasdaq Ticker-Symbol GoPro-Aktie:

GPRO



Kurzprofil GoPro Inc.:



GoPro Inc. (ISIN: US38268T1034, WKN: A1XE7G, Ticker-Symbol: 5G5, Nasdaq-Symbol: GPRO) ist ein in den USA beheimateter Hersteller von Action-Kameras. Neben der Entwicklung von Hardware- werden auch Software-Lösungen angeboten. Der Hauptsitz befindet sich in San Mateo, Kalifornien.

New York (www.aktiencheck.de) - GoPro-Aktienanalyse von Analyst Jim Suva von der Citigroup:Analyst Jim Suva von der Citigroup äußert laut einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien von GoPro Inc. (ISIN: US38268T1034, WKN: A1XE7G, Ticker-Symbol: 5G5, Nasdaq-Symbol: GPRO) weiterhin die Erwartung einer neutralen Kursentwicklung.Nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen von GoPro Inc. nehmen die Citigroup-Analysten eine Aktualisierung des Bewertungsmodells vor.Analyst Jim Suva setzt das Kursziel für die GoPro-Aktie von 4,50 auf 5,00 USD herauf und sieht Chancen für ein besseres Jahr 2020.In ihrer GoPro-Aktienanalyse stufen die Analysten der Citigroup das den Titel unverändert mit "neutral" ein.