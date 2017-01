Nasdaq-Aktienkurs GoPro-Aktie:

Portland (www.aktiencheck.de) - GoPro-Aktienanalyse des Analysten Brad Erickson von Pacific Crest Securities:Aktienanalyst Brad Erickson von Pacific Crest Securities empfiehlt Investoren im Hinblick auf die Aktien von GoPro Inc. (ISIN: US38268T1034, WKN: A1XE7G, Ticker-Symbol: 5G5, Nasdaq-Symbol: GPRO) laut einer Aktienanalyse sektorbezogen nach wie vor eine GleichgewichtungDie Analysten von Pacific Crest Securities heben ihre Schätzungen zum Drohnengeschäft von GoPro Inc. an. Im Geschäftsjahr 2017 dürften 150.000 Stück verkauft werden, was einem Umsatzbeitrag von 88 Mio. USD entspreche. Das Unternehmen werde im laufenden Jahr zwar vermutlich weiter Geld verlieren, doch könne das Management mit einem weitergehenden Stellenabbau ein Gegengewicht setzen.Checks würden signalisieren, dass GoPro das vierte Quartal bei Best Buy mit einer gesunden Lagerbestandsdauer von sieben bis acht Tagen beendet habe. Ein Quartal sei zwar noch nicht unbedingt richtungsweisend was eine Rückkehr auf den Wachstumspfad angehe. Für diejenigen Marktteilnehmer die Hoffnungen in einen Turnaround setzen würden sei es aber ein Anfang. Angesichts des hohen Short-Anteils und des negativen Sentiments könnte es für die GoPro-Aktie kurzfristig eine Erholung geben.In ihrer GoPro-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von Pacific Crest Securities das "sector weight"-Votum für den Titel und sehen einen Fair Value von 9 bis 10 USD.Xetra-Aktienkurs GoPro-Aktie:9,35 Euro -1,64% (25.01.2017, 17:17)Tradegate-Aktienkurs GoPro-Aktie:9,23 Euro -2,25% (25.01.2017, 17:00)