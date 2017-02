Nasdaq-Aktienkurs GoPro-Aktie:

Kurzprofil GoPro Inc.:



GoPro Inc. (ISIN: US38268T1034, WKN: A1XE7G, Ticker-Symbol: 5G5, Nasdaq-Symbol: GPRO) ist ein in den USA beheimateter Hersteller von Action-Kameras. Neben der Entwicklung von Hardware- werden auch Software-Lösungen angeboten. Der Hauptsitz befindet sich in San Mateo, Kalifornien.



St. Petersburg (www.aktiencheck.de) - GoPro-Aktienanalyse des Analysten Tavis McCourt von Raymond James:Aktienanalyst Tavis McCourt vom Investmenthaus Raymond James rechnet in Bezug auf die Aktien von GoPro Inc. (ISIN: US38268T1034, WKN: A1XE7G, Ticker-Symbol: 5G5, Nasdaq-Symbol: GPRO) laut einer Aktienanalyse nur noch mit einer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Quartalszahlen von GoPro Inc. seien hinsichtlich des Umsatzes hinter der Prognose zurückgeblieben, während die Ergebnisebene positiv überrascht habe. Bei den Kostensenkungen habe das Unternehmen anscheinend erste Erfolge erzielt.Die Q1-Guidance habe die Erwartungen wiederum klar verfehlt. Die Abverkauftrends seien offenkundig schwächer als angenommen. Der Kapitalverzehr bei GoPro gebe weiterhin Anlass zur Sorge. Analyst Tavis McCourt glaubt, dass der Aktienkurs weiter unter Druck stehen werde bis es Anzeichen für eine gewisse Stabilisierung der Finanzkennziffern gebe.In ihrer GoPro-Aktienanalyse stufen die Analysten von Raymond James das Rating von "market perform" auf "underperform" zurück.Xetra-Aktienkurs GoPro-Aktie:8,89 Euro -10,92% (03.02.2017, 17:25)Tradegate-Aktienkurs GoPro-Aktie:8,88 Euro -13,43% (03.02.2017, 17:46)