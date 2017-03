Tradegate-Aktienkurs GoPro-Aktie:

7,86 Euro -1,24% (17.03.2017, 14:23)



Nasdaq-Aktienkurs GoPro-Aktie:

US 8,46 -0,59% (17.03.2017, 14:25, vorbörslich)



ISIN GoPro-Aktie:

US38268T1034



WKN GoPro-Aktie:

A1XE7G



Ticker-Symbol GoPro-Aktie Deutschland:

5G5



Nasdaq Ticker-Symbol GoPro-Aktie:

GPRO



Kurzprofil GoPro Inc.:



GoPro Inc. (ISIN: US38268T1034, WKN: A1XE7G, Ticker-Symbol: 5G5, Nasdaq-Symbol: GPRO) ist ein in den USA beheimateter Hersteller von Action-Kameras. Neben der Entwicklung von Hardware- werden auch Software-Lösungen angeboten. Der Hauptsitz befindet sich in San Mateo, Kalifornien.

New York (www.aktiencheck.de) - GoPro-Aktienanalyse von Analyst Paul Coster von J.P. Morgan Securities:Der Aktienanalyst Paul Coster von J.P. Morgan Securities rät Investoren laut einer Aktienanalyse weiterhin zu einer Übergewichtung der Aktien von GoPro Inc. (ISIN: US38268T1034, WKN: A1XE7G, Ticker-Symbol: 5G5, Nasdaq-Symbol: GPRO).Die Analysten von J.P. Morgan Securities halten es nach den angekündigten Restrukturierungen für möglich, dass GoPro Inc. schon in 2017 die Profitabilitätszone erreicht.Analyst Paul Coster erachtet den Aktienkurs für zu niedrig und bestätigt das Kursziel von 12,00 USD.In ihrer GoPro-Aktienanalyse halten die Analysten von J.P. Morgan Securities am "overweight"-Votum fest.XETRA-Aktienkurs GoPro-Aktie:7,99 Euro +1,34% (17.03.2017, 13:48)