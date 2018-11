"Das globale Wirtschaftsumfeld ist heute weit komplexer als noch vor sechs oder zwölf Monaten", sage Dr. Nathan Sheets. Obwohl der Druck auf die Schwellenländer länger als von den Experten prognostiziert anhalte, habe sich das Wirtschaftswachstum solide gehalten. Ein Indikator für die jüngste Performance seien die globalen Einkaufsmanagerindices (PMIs). Diese hätten sich zwar verlangsamt, befänden sich jedoch aus Sicht der Experten nach wie vor auf einem soliden Niveau. Ungeachtet der Frage, ob sich die PMIs perspektivisch stabilisieren würden, würden sie momentan Gründe für Optimismus sehen.



Erstens: Die US-Wirtschaft zeige eine erhebliche Dynamik und führe derzeit die globale Expansion an. Zudem werde die Nachfrage der USA durch Konjunkturprogramme gestützt, und auch die zugrunde liegenden Fundamentaldaten seien solide. Ebenso ziehe der Arbeitsmarkt weiter an, jedoch mit wenig Anzeichen für einen daraus resultierenden Inflationsdruck. Der Konsumsektor mache auf den Experten einen robusten und ausgewogen Eindruck, mit steigendem Wohlstand. Er verfüge nach der jüngsten Revision der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung sogar über eine überraschend hohe Sparquote. Ebenso stehe gegenwärtig der Unternehmenssektor in einem guten Licht, mit Rekordergebnissen und Anzeichen für eine Zunahme von Investitionen. Vor diesem Hintergrund habe die US-Notenbank ihre Zusage bekräftigt, die Geldpolitik weiter schrittweise zu normalisieren.



Zweitens: Das Abschwächen des Wirtschaftswachstums Chinas in diesem Jahr spiegele primär die Eindämmung der Kredit- und Leverage-Wirkungen durch die Regierung wider. Doch das Land setze derzeit im Zuge der Handelsstreitigkeiten mit den USA auf Maßnahmen, die das das anhaltende Wirtschaftswachstum schützen sollten. Diese dürften nach Erwartung der Experten in den kommenden Monaten deutlich spürbarer werden. Davon ausgehend, würden sie für dieses Jahr erwarten, dass China sein angekündigtes Ziel von 6,5 Prozent erreiche oder nur knapp verfehle. Ebenso dürfte sich die Performance im Euroraum und in Japan nach einer Abkühlung in der ersten Jahreshälfte, in der zweiten bei soliden Wachstumsraten stabilisieren und dem geschätzten Potenzial entsprechen.



Angesichts der bestehenden Herausforderungen würden die Experten für das kommende Jahr ein moderates Wirtschaftswachstum erwarten. Die größte Unsicherheit bestehe ihrer Ansicht nach in der Möglichkeit eines chaotisch verlaufenden globalen Handelskrieges. Zudem beobachte man genau die weitere Entwicklung des Brexits sowie den italienischen Haushalt und den Schuldenverlauf des Landes. Eine zentrale Frage mit Blick auf die Zukunft sei jedoch, ob die Wirtschaftsdynamik der Vereinigten Staaten und das solide Wirtschaftswachstum Chinas, des Euroraums und Japans, dazu beitragen könnten, die angeschlagenen Schwellenländer zu stärken? (13.11.2018/ac/a/m)





