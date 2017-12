Hannover (www.aktiencheck.de) - Vergangene Woche stand für die Teilnehmer an den Rohölmärkten selbstredend das Treffen der OPEC sowie weiterer ölproduzierender Länder unter der Führung Russlands am Donnerstag in Wien im Mittelpunkt des Interesses, so die Analysten der NORD LB.Erfreulich für die OPEC: Erstmals seit 30 Jahren würden sich alle OPEC-Mitgliedstaaten beteiligen, nachdem sich nun auch Libyen und Nigeria dem Abkommen angeschlossen hätten. Zwar würden beide Länder aufgrund regionaler Konflikte derzeit unter ihrem Potenzial produzieren. Allerdings helfe der Beitritt das Produktionsniveau auch langfristig zu stabilisieren. Das Kartell habe es mit den umfangreichen Maßnahmen augenscheinlich erreicht, die globalen Rohölpreise seit Beginn der Fördermengenbegrenzung zu stabilisieren. Allein seit Anfang des Jahres habe die Notierung für die Nordseesorte Brent um über 14% zugelegt. Da von dem Treffen der Rohölförderer vergangene Woche keinerlei nennenswerte Überraschungen ausgegangen seien, hätten die Kurse nach dem kurzzeitigen Hoch am Donnerstag auf Wochensicht mit einem leichten Minus kurz unterhalb der Marke von 63,75 USD je Barrel geschlossen. Die Verlängerung des Abkommens werde zweifelsohne langfristig stützenden Charakter für die Notierungen an den internationalen Rohölmärkten haben. Allerdings würden die Analysten der NORD LB das weitere Potenzial für Preissteigerungen für begrenzt erachten. Grund dafür sei der anhaltende Boom der US-Schieferölindustrie.Die amerikanische Energiebehörde EIA habe vergangene Woche einen abermaligen Produktionsrekord von 9,7 Mio. Barrel pro Tag vermeldet. Das Erreichen der 10-Millionen-Marke scheine wohl nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Gleichzeitig würden jedoch Äußerungen von Branchenvertretern andeuten, dass die Frackingindustrie in den Vereinigten Staaten die gestiegenen Marktpreise für eine weitere Konsolidierung nutzen dürfte. Die Entscheidungsträger bedeutender Förderer dürften sich weiterhin darauf fokussieren, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und dabei gleichzeitig attraktiv für Investoren zu bleiben. Entsprechend sollten nicht mehr hauptsächlich Marktanteile im Zentrum des Interesses liegen. Steigende Rohölnotierungen könnten schließlich einen gewissen Freiraum für Ausschüttungen schaffen. Auch aus diesen Erwägungen heraus würden die Analysten der NORD LB durchaus das Potenzial für Preisrückgänge in der mittleren Frist sehen und für 2018 für die Sorte Brent ein Niveau von 63 USD je Barrel im Jahresmittel erwarten. (04.12.2017/ac/a/m)