Brasilien habe im Oktober den Rechtspopulisten Jair Bolsonaro zum Präsidenten gewählt. Trotz seiner extremen Ansichten hätten die Märkte seine Wahl begrüßt. Diese Einschätzung teilen die Experten von Vontobel Asset Management nicht, da seine wirtschaftspolitische Agenda wenig klar ist und er bislang nicht in der Wirtschaftspolitik tätig war. Halte er an dem aggressiven Ton, den er im Wahlkampf angeschlagen habe, fest, werde er beim Regieren vermutlich auf Widerstand stoßen. Aus Anlegersicht würden die Experten von Vontobel Asset Management sagen, dass die Sambatrommeln in Brasilien vorerst verstummt sind und der Karneval eine Pause einlegt.



Unterdessen habe der angehende Präsident Mexikos, López Obrador (kurz AMLO genannt), das Vertrauen der Märkte in den institutionellen Rahmen des Landes und in seinen Führungsstil erschüttere, nachdem er einen milliardenschweren Flughafen-Neubau auf umstrittene Weise gestoppt habe.



Zu den weniger schlagzeilenträchtigen, dennoch bedeutenden Ereignissen habe die endgültige Bewilligung eines IWF-Hilfspakets in Höhe von 57 Milliarden US-Dollar für Argentinien gehört. Auch die Ukraine habe sich ein neues umfassendes IWF-Kreditprogramm gesichert und drei arabische Golfstaaten hätten ein 10-Milliarden-Dollar-Hilfspaket für Bahrain verabschiedet. Die peruanische Oppositionsführerin Keiko Fujimori sei zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden und der südafrikanische Finanzminister sei ohne viel Drama ersetzt worden.



Die zahlreichen Schlagzeilen hätten zur Folge gehabt, dass sich die Spreads von Schwellenländeranleihen ausgeweitet hätten. Das gelte sowohl für Staats- als auch für Unternehmensanleihen. Angesichts dieser Turbulenzen überrasche es kaum, dass die Fonds deutliche Abflüsse verzeichnet hätten. Diese hätten sich auf rund 500 Millionen US-Dollar in Hartwährungen belaufen, was allerdings durch einen umfassenden Zufluss von 1,2 Milliarden US-Dollar in der ersten Oktoberwoche weniger stark zutage getreten sei.



Und es sehe ganz danach aus, dass das Fahrwasser für Schwellenländeranleihen unruhig bleiben werde: Die oben genannten Ereignisse in den Golfstaaten, in Brasilien, der Türkei und China könnten weitere Wellen schlagen und nicht seefeste Anleger zum Kentern bringen. Allerdings - und das wiederholen die Experten von Vontobel Asset Management immer wieder - gehören solche Ereignisse zur Anlagetätigkeit an den Schwellenmärkten dazu und bergen auch Chancen, insbesondere, wenn die Fundamentaldaten stark bleiben. Der US-amerikanische Dichter Oliver Wendell Holmes Sr. habe dies wie folgt auf den Punkt gebracht: "Um einen Hafen zu erreichen, müssen wir segeln, manchmal mit dem Wind und manchmal dagegen. Aber wir dürfen nicht treiben oder vor Anker liegen". (Ausgabe vom 09.11.2018) (12.11.2018/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Für die globalen Märkte war der Oktober ein ereignisreicher Monat und auch die nahe Zukunft dürfte turbulent bleiben, so Luc D'hooge, Head of Emerging Markets Debt bei Vontobel Asset Management.Die US-Aktienmärkte hätten einen Einbruch erlebt, der den S&P 500 um 7 Prozent habe sinken lassen. Dieser Rückgang sei zwar nicht ganz so stark wie im Februar, aber dennoch erheblich. Da die Anleger zunehmend sicherere Häfen angesteuert hätten, habe der US-Dollar aufgewertet, während sich Öl und viele andere Rohstoffe abgeschwächt hätten. Der IWF habe seine vierteljährliche Prognose für das weltweite Wachstum veröffentlicht und seine Erwartungen sowohl für die Industrie- als auch für die Schwellenländer nach unten korrigiert.Die Schwellenländer seien zudem von zahlreichen länderspezifischen Entwicklungen belastet worden. Dabei habe sich die gesamtwirtschaftliche Abkühlung Chinas am deutlichsten auf die Märkte ausgewirkt. So würden mehrere Indikatoren (Export-PMI, PKW-Verkäufe, usw.) für eine Abschwächung sprechen, die vermutlich vor allem auf den Handelsstreit mit den USA zurückzuführen sei. Anfang Oktober habe die chinesische Regierung mit moderaten Anreizmaßnahmen reagiert und zum Monatsende die Bereitschaft signalisiert, diese auszudehnen. Mit Spannung erwartet werde der G20-Gipfel von Buenos Aires am 1. Dezember, bei dem US-Präsident Donald Trump und der chinesische Präsident Xi Jinping aufeinandertreffen würden.